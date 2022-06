El gobierno más progresista de la historia introduce la privatización en la Ley General de Sanidad

La vulnerabilidad no la define la biología de la persona, sino el sistema social el institucional que la ampara o desampara. Más claro no se puede explicar. Por eso necesitamos una #SanidadPública fuerte. Por eso es el momento de apoyar la ILP http://recuperatusanidad.org

Eva Nasarre

@e_nasarre

Mi vulnerabilidad no me la dan mis enfermedades crónicas ( artritis reumatoide, Sjögren) ni mi discapacidad, ni dependencia, a las que hago frente cada día, es el desmantelamiento de la la Atención Primaria y la Sanidad Pública. Ahí me siento muy vulnerable. 😔 #enfermoscronicos